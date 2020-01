ملكة جمال تسقط على المسرح خلال عرض التتويج

ملكة جمال بلجيكا للعام 2020 [إرم نيوز]

تميز حفل اختيار ملكة جمال بلجيكا للعام 2020 ، بحدث طريف كانت بطلته المرشحة ”سيلين فان اويستل“ التي وقع عليها الاختيار لحمل التاج ، حيث سقطت أثناء مرورها على المنصة أمام الجمهور ثم قامت بسرعة، لكنها أوقعت حمالات صدرها.

ففي بداية الحفل الذي أقيم ليلة السبت الـ 11 من كانون الأول يناير بمسرح ”بروكسيموس“ في بلدية ”دي بان“، تعثرت الشقراء ذات ال23 ربيعا بفستانها الطويل ووقعت على ركبتيها، إلا أنها حافظت على ابتسامتها واستعادت توازنها لتكمل سيرها، مخلفة وراءها حمالات صدر باللون البيج المشابه للبشرة.

وكان لسيلين فان اويستل، ملكة جمال مدينة ”“انتويرب لـ2019 الحاصلة على دبلوم في القانون، مشاركة سابقة في المنافسة، وتمكنت هذه المرة من الحصول على اللقب، والتربع على عرش الجمال ببلادها طيلة العام الحالي رغم الواقعة الطريفة.

كما توجت بلقب ”ملكة جمال مواقع التواصل“ ، بفضل الصور التي تنزلها على حسابها في إنستغرام، حيث تجاوز عدد متابعيها 74 ألفا.

