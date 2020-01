الصين تعمل على طائرة مسيّرة “خارقة” تعتمد على فيزياء الكم

طائرات قادرة على الاتصال بالأقمار الصناعية الكمومية [عربي21]

تعمل الصين على تطوير طائرات بدون طيار، تعتمد على “الاتصالات الكمومية” المتطورة، والتي لا يمكن اختراق رسائلها المتبادلة.

وأساس عمل الفيزياء الكمومية هو أنه يمكن لعنصرين أن يتواصلا معا بشكل متشابك، بغض النظر عن المسافة بينهما، ويستحيل اختراق الشبكات التي تعتمد التشفير الكمومي.

وعادة ما تستخدم هذه التقنيات في المختبرات ذات المعدات الضخمة والمعقدة، مثل أجهزة الليزر، وأجهزة الكشف الحساسة للغاية.

ومع التطوير المستمر لها، سوف تكون هذه الطائرات قادرة على الاتصال بالأقمار الصناعية الكمومية، وشبكات اتصالات الكم الأرضية، ونقل البيانات دون مخاوف من الاختراق، بحسب موقع “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”.

وتستطيع كل طائرة من الطائرات توليد 2.4 مليون زوج من جزيئات الضوء المتشابكة في الثانية الواحدة.

