نصف مليار محاولة اختراق لمواقع أمريكية يوميًا منذ مقتل سليماني

محاولات القرصنة تتضاعف على المواقع الحكومية الامريكية بعد مقتل سليماني [cnn]

قال باحثو أمن الإنترنت إن محاولات القرصنة العالمية الناشئة في إيران تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا، بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية، يوم الجمعة الماضي.

وأوضح الباحثون في مجال أمن الإنترنت ومسؤولون أمريكيون إن محاولات الاختراق حققت نجاحًا محدودًا.

وبعد وقت قصير من الضربة التي أودت بحياة سليماني، زادات المحاولات التي تتخذ من إيران مقرًا لها لاختراق المواقع الحكومية الأمريكية الفيدرالية والمحلية بنسبة 50% ثم واصلت تسارعها، حسبما ذكرت شركة Cloudflare لأمن الشبكات.قد يهمك أيضاً

وعلى مدار 48 ساعة، تضاعفت الهجمات التي تتبع لعناوين IP إيرانية ثلاث مرات تقريبًا ضد أهداف في جميع أنحاء العالم، وفقًا لما قالته Cloudflare، حيث بلغت ذروتها في نصف مليار محاولة يوميًا.

ووصف الرئيس التنفيذي لشركة Cloudflare ماثيو برنس، الزيادة بأنها “ذات دلالة إحصائية” في مقابلة مع CNN. وأضاف أن العدد الحقيقي للمحاولات كان أعلى على الأرجح، بالنظر إلى أن الشركة لديها رؤية محدودة للإنترنت بصورته الأوسع.

وقال ماثيو برنس عن زيادة محاولات الاختراق إنه “سيكون غير شائع للغاية، أعتقد أنه بإمكانك أن ترتبط ذلك مباشرة بمقتل الجنرال الإيراني”.

وأوضح رئيس شركة Cloudflare أنه رُغم تزايد النشاط الضار من داخل إيران، إلا أن الهجمات التي تنطلق من دول أخرى زادت أيضًا. وقد يشير ذلك إلى أن المهاجمين الإيرانيين المهاريين يخفون مواقعهم الحقيقية، أو قد يشير ذلك إلى قيام متسللين غير إيرانيين باستغلال حالة الفوضى الطارئة.

وقال مسؤولون حكوميون في ولاية تكساس الأمريكية، يوم الثلاثاء، إن أنظمة الكمبيوتر بالولاية يتم فحصها لما يصل إلى 10 آلاف مرة في الدقيقة.

وقالت أماندا كروفورد، المديرة التنفيذية لإدارة موارد المعلومات في تكساس، في مقابلة مع CNN: “لقد رأينا زيادة في نشاط (الاختراقات) كان لا بد من منعه من إيران”.قد يهمك أيضاً

بشكل منفصل، تم تشويه المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة الزراعة في تكساس ومجموعة المحاربين القدامى في ألاباما هذا الأسبوع، بوضع صورة لسليماني. كانت الصورة مصحوبة برسالة تقول: “اخترقها قراصنة إيرانيون”.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، تم أيضًا اختراق موقع تابع لمكتب النشر الحكومي مع صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم تغيير شكل الصورة لتظهر بشكل دموي.

وتحقق السلطات في قضية مواقع وزارة الزراعة في تكساس، وفقًا لماثيو ماديسون جوريجويتو، المتحدث باسم الوزارة، فيما وصف خبراء الأمن السيبراني طريقة الاختراق بأنها تنم عن عمل هواة.

في هذه الأثناء، قال مسؤولو ولاية أوهايو يوم الأربعاء إنه تم إصدار تعليمات لمجالس إدارة انتخابات المقاطعات بحظر مجموعة من عناوين IP الإيرانية المعروفة كإجراء وقائي. لم يتم اكتشاف أي خروقات لشبكة انتخابات أوهايو، وفقًا لبيان صادر رسمي في أوهايو.

ونصح المسؤولون الأمريكيون الشركات ومُشغلي البنية التحتية بالحذر الشديد مع استمرار التوترات مع إيران. وأصدرت وزارة الأمن الداخلي تحذيرات عديدة، منها نشرة تتناول مخاطر الهجوم الإلكتروني الإيراني.

ويقول الخبراء إن إيران حسنت بشكل ثابت قدراتها في الفضاء الإلكتروني. وتعتبر طهران تهديدًا رقميًا من الدرجة الثانية بعد دول أكثر قوة، مثل روسيا والصين – لا تزال خطرة بما يكفي لتكون قادرة على إحداث أضرار كبيرة.

واُتهمت إيران في الماضي بإغلاق مواقع البنوك ومحو البيانات على أجهزة الكمبيوتر التابعة لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط.

The post نصف مليار محاولة اختراق لمواقع أمريكية يوميًا منذ مقتل سليماني appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا