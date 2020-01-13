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سامسونغ تطلق قرص صلب بميزة غير مسبوقة

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أماطت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية اللثام عن قرص صلب SSD بمستشعر أصابع أطلقت عليه اسم SSD T7 Touch.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية قرص الحالة الساكنة الجديد بتقنية NVMe التي تتيح نقل البيانات بسرعة 1050 ميغا بيكسل بايت في الثانية و1000 ميغابايت في الثانية أثناء الكتابة.

و سيدعم القرص الجديد تقنية تشفير الهارد وير AES بطول 256 بت، ويستطيع المستخدم تأمين بياناته من خلال كلمة مرور و4 بصمات للأصابع.

وأحاطت الشركة الكورية الجنوبية القرص الصلب الجديد بجسم من الألمنيوم، و بلغ وزنه 58 غرام، ويتميز بمقاومته للصدمات.

وأكدت سامسونغ دمجها للبصمة في شريط الحالة LED الذي يقدم معلومات للمستخدم حول حالة التشغيل.

وستوفر الشركة الكورية الجنوبية القرص الجديد بمساحات 215، 500 غيغا بايت، و1 و2 تيرا بايت.

يذكر أن سامسونغ لم تقدم أي معلومات حول موعد طرح القرص الجديد في الأسواق وسعره.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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