رحيل الفنان البحريني علي الغرير إثر سكتة قلبية

صدم الوسط الفني الخليجي بشكل عام والبحريني بشكل خاص بالرحيل المفاجئ للنجم الكوميدي علي الغرير عن عمر يناهز 52 عاما إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

ونعى العديد من الفنانين البحرينيين الفنان الراحل حيث نشر صديقه عبد الله الفلاح تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر قال فيها بأن رحيل علي جرح في قلب الطفولة.

وعبرت النجمة البحرينية شيماء سبت عن حزنها لرحيل صديق طفولتها الذي شاركها النجاح الذي حققته في مشوارها الفني، وقالت بأنها لم تكن تتوقع أن تنشر خبر وفاته.

ويعد الفنان الراحل الذي عرف باسم طفاش واحدا من أشهر الفنانين الكوميديين في المنطقة الخليجية، وقدم خلال مسيرته مجموعة كبيرة من الأعمال في مجال الدراما، المسرح والسينما أبرزها سوالف طفاش، الحرب العائلية الأولى، طفاش والأربعين حرامي، وغيرها.

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