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دراسة: للقاح الإنفلونزا علاقة غير متوقعة بالسرطان

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة راش شيكاغو الأمريكية على أن لقاح الإنفلونزا يساهم في تقليص الورم السرطاني ويحد منه.

وأجرى الباحثون هذه الدراسة على لقاح الإنفلونزا في جامعة راش بشيكاغو، ونشروا نتائجها على موقع PNAS.

وأثبتت النتائج أن استخدام فيروس الإنفلونزا غير النشط يساعد على تحفيز المناعة لدى الجسم، مما يجعله قادرا على محاربة أورام الثدي والجلد بنفسه.

وقال الباحثون إن حقن الورم السرطاني باللقاح المضاد للإنفلونزا يساهم في انكماش الورم مما يزيد من فعالية العلاج المناعي للسرطان.

وأكد العلماء حاجتهم لإجراء مجموعة من التجارب السريرية على المرضى قبل أن يقوموا بتعميم العلاج بهذه الطريقة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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