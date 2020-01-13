شاب ينجو من الموت “تجمداً” بأعجوبة.. إليك قصته

نجا الأمريكي تاسيون ستيلي من الموت متجمدا في أحد الكهوف الثلجية في ولاية ألاسكا بعد أن وصلت المساعدة الأمنية في الوقت المناسب.

ووقعت أحداث هذه القصة في منتصف ديسمبر الماضي، حيث احترق منزل الرجل الأمريكي البالغ من العمر 30 عاما بعد وضعه بالخطأ لكرتون في موقد الحطب ليعزز الإضاءة.

وسرعان ما اندلعت النار في كافة أنحاء المنزل، ليقوم تاسيون بجمع عدد من البطانيات والمعاطف وأكياس النوم وكمية قليلة من الطعام ويفر من منزله.

وبدأ تاسيون يسير في تلك المنطقة النائية حتى عثر على كهف ثلجي نحت بالقرب منه عبارة SOS لعل أحدهم يراها ويساعده، ومن ثم اختبأ داخله.

وأقام الرجل الأمريكي في الكهف الثلجي لمدة 23 يوما، ولم يستطع طلب المساعدة بواسطة هاتفه لأنه تعطل يوم الحريق.

واستغرب أحد زملائه غيابه الطويل عن الإنترنت، فقام بإبلاغ السلطات التي بدأت بالبحث حتى عثرت عليه، وأنقذته.

وأكدت السلطات الأمريكية سلامة تاسيون وعدم إصابته بأي أذى رغم مكوثه 23 يوما في منطقة نائية وفي درجات حرارة متدنية.

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