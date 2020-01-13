ملياردير يبحث عن “سعيدة حظ” ليأخذها إلى القمر

أطلق الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا دعوة للفتيات ممن تجاوزن الـ20 عاما للانضمام إلى البرنامج الذي أنشأه لاختيار حبيبة ترافقه في رحلته إلى القمر.

وقال الملياردير الياباني المشهور ببذخه إنه يعاني من الوحدة والفراغ العاطفي بعد انفصاله عن حبيبته السابقة الممثلة الأمريكية أيامي جوريكي البالغة من العمر 27 عاما.

وقال الملياردير البالغ من العمر 44 عاما إنه يرغب بالدعوة إلى الحب والسلام من الفضاء الخارجي.

وسيقبل يوساكو طلبات الانضمام إلى البرنامج على أحد مواقع تلقي الطلبات حتى يوم 17 يناير الجاري، على أن يختار سعيدة الحظ التي سترافقه في هذه الرحلة في نهاية مارس القادم.

وعزم يوساكو على اصطحاب مجموعة من الفنانين في رحلته هذه لتكون التجربة مصدر إلهام لهم.

يذكر أن الملياردير الياباني سيذهب في العام 2023 في رحلة خاصة إلى القمر تنظمها شركة سيبس إكس التابعة لإيلون موسك، ليكون أول مسافر في رحلة خاصة للشركة إلى القمر.

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