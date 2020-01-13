إنستغرام تطلق ميزة جديدة لخاصية القصص

في إطار سعيها لتطوير تطبيق إنستغرام ولزيادة التفاعل في خاصية القصص الموجودة فيه، أطلقت شركة فيسبوك الأمريكية المالكة للتطبيق، ميزة تساعد المستخدم على دمج عدة صور ومشاركتها عبر التطبيق دون الحاجة لاستخدام تطبيقات خارجية.

وستكون هذه الخاصية متاحة لنظامي أندرويد وأي أو إس من خلال كاميرا Layout والتي تتيح مشاركة 6 صور في صورة واحدة.

ولإنشاء قصة من خلال الخاصية الجديدة يجب أن يقوم المستخدم بفتح التطبيق، ومن ثم الضغط على أيقونة الكاميرا الموجودة في الزاوية اليسرى.

وبعد ذلك عليه سحب الكاميرا لليسار حتى يصل لخيار Layout، لتظهر له مجموعة من خيارات التخطيط والتنسيق يختار منها الخيار المناسب له.

ليقوم المستخدم بعدها بالتقاط الصور التي سيضعها في الحالة، ويضيف عليها العبارات والوسوم والفلاتر إن أراد ذلك، ومن ثم يضغط إرسال لتذهب الصورة إلى الحالة وتظهر لأصدقائه.

كما أضافت الشركة الأمريكية ميزة جديدة وضع الإنشاء التي تتيح للمستخدمين إمكانية مشاركة القصص دون الحاجة لصور، حيث تظهر لديهم خلفيات ملونة يكتبون عليها ما يريدون مشاركته عبر حالتهم.

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