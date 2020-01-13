سماعة تايوانية جديدة مخصصة لعشاق الألعاب

كشفت شركة Thermaltake التايوانية عن سماعة جديدة مخصصة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم Riing Pro RGB 7.1.

وصممت الشركة التايوانية سماعتها الجديدة بطريقة مميزة، وزودتها بمحرك 50 مم بتردد من 20 HZ إلى تردد 20 kHZ.

وتحتوي السماعة على مضخم الصوتيات ESS ES9018 DAC، وSABRE9601 لإنتاج صوتيات Bit-24 بتردد 96kHZ التي تدعم نطاق ديناميكي واسع.

وستدعم السماعة الجديدة التحكم عبر مساعد أليكسا الرقمي، ونظام Razer Chrome من خلال جهاز خاص بكل واحد منهما، إضافة لدعمها تنسيق وضبط الألوان دون أن يكون المستخدم بحاجة للدخول إلى السماعة في البداية، كما تدعم تطابق أليكسا مع ألوان السماعات وأجواء الطقس المحيطة بالمستخدم.

الجدير بالذكر أن الشركة التايوانية لم تكشف عن سعر سماعة الألعاب الجديدة التي ستطرحها خلال الربع الأول من العام الحالي.

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