تعرف على أفضل 10 هواتف ذكية في العالم

تنافست شركات صناعة الهواتف الذكية بشراسة لإنتاج هواتف رائدة، واستطاعت الشركات الصينية مزاحمة آبل وسامسونج.. إليك أفضل 10 هواتف ذكية في العالم:

آيفون 11 برو ماكس

لم تُحدث آبل تطورًا في تصميم هواتفها لهذا العام سوى تصميم الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسة الذي ميز الهاتف، لكن الهاتف يستحق الإشادة من حيث الأداء فسرعته ربما هي الأعلى بين بقية هواتف هذا العام، البطارية أصبحت أفضل، مع تحسين ميزة التصوير الليلي التي أعجبت كل من قام بتجربتها، سعر الهاتف يبدأ من 1250 دولار لسعة 64 جيجابايت، ولا يجب أن ننسى شقيقيه الأصغر آيفون 11 و11 برو.

هواوي ميت 30 برو

أكثر الهواتف إثارة للجدل مؤخرًا، حيث جاء بدون دعم من جوجل لنظام أندرويد، ويملك الهاتف مواصفات قوية للغاية جعله من أفضل هواتف العام، لا سيما الكاميرا والتصميم الأنيق المعتاد من هواوي، بطارية تصمد تحت الضغط وشحن سريع جدًا.

جالكسي نوت 10 بلس

ربما يراه البعض الهاتف الأفضل لعام 2019، الهاتف ستجد فيه كل ما تبحث عنه بدءًا من الشاشة العملاقة والمميزة بألوانها، والأداء الممتاز، بطارية تصمد تحت الضغط وكاميرا رائعة بكل أوضاعها، ويجب أن نذكر أيضًا بالقلم الضوئي الذي جاء مع استخدامات عديدة مثل الإيماءات، جاء الهاتف بكاميرا في ثقب بالشاشة لمن لا يحبون النوتش ويبدأ سعر الهاتف من 930 دولار، ولن ننسى بالتأكيد شقيقه الأصغر جالكسي نوت 10.

هواوي P30 Pro

هاتف جديد من هواوي جاء بتصميم أنيق جذاب خاصة بألوانه المميزة، وشاشته الرائعة، جاء بكاميرا متميزة تدعم تقريب بصري حتى 50 ضعف مع المحافظة على أكبر قدر ممكن من الجودة، أداء الهاتف يتميز بالسلاسة، بطاريته تدعم الشحن السريع بقدر 40 واط، يعده الكثيرون من أقوى الهواتف في العالم وبعضهم يراه الأفضل.

جالكسي إس 10 بلس

أحد أبرز وأفضل هواتف هذا العام، يمتلك سماعات قوية وشاشة أقرب للخيال تتحدث عن نفسها، أداء سريع جدًا بفضل المواصفات الداخلية، يمتلك بطارية قوية جدًا أعجبت عشاق سامسونج، مستشعر البصمة أصبح أفضل في آخر تحديثات الشركة للهاتف، وعلينا ألا ننسى شقيقه الأصغر جالكسي إس 10، ثمن الهاتف 745 دولار بسعة 128 جيجابايت.

جوجل بكسل 4 إكس إل

جاء الهاتف بكاميرا تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتقول جوجل إن ميزة العزل في الهاتف من بين الأفضل في العالم، بطاريته لم تكن وفق التوقعات وثمنه يبدأ من 900 دولار.

ون بلس 7T برو

تعد شركة OnePlus من أوائل الشركات التي تستخدم التقنيات الحديثة، هاتفها 7T Pro جاء بمعدل تحديث 90 هيرتز، أداء الهاتف قوي جدًا مع رام بخيارين 8 و 12 جيجابايت، وكاميرات مميزة جدًا، تجربة ألعاب الفيديو عليه أكثر من رائعة خاصة مع البطارية القوية، ويبدأ سعره من 750 دولار.

Vivo Nex 3

أطلقت عليه الشركة اسم الهاتف صاحب شاشة الشلال، تشعر بالفخامة والانسيابية عندما تمسك بالهاتف بسبب انحناء الشاشة المميز، هيكل صلب وتصميم مميز جدًا يشعرك بالأناقة، يبدأ سعره من 750 دولار.

Xiaomi Mi 9 Pro

أحد أفضل هواتف شركة شاومي الصينية خلال عام 2019، يعمل بمعالج سناب دراجون 855 بلس ليجعله أحد أفضل الهواتف الرائدة لهذا العام، هيكله زجاجي قوي ويبدأ سعره من 520 دولار.

Realme X2 Pro

يملك مواصفات مميزة جدًا وبسعر يبدأ من 410 دولار فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية