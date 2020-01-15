“الوحش يقترب”.. إليك كل شيء عن جالكسي S20

تستعد شركة سامسونغ للإعلان عن أحدث أفراد عائلة جالكسي Galaxy S والذي تأكد أنه سيحمل اسم جالكسي S20 وليس S11 كما كان الجميع يتوقع.

وتشير آخر التوقعات إلى أن سلسلة جالكسي اس 20 سوف تأتي بثلاث نسخ وستحمل الأسماء S20 Plus و S20 Plus Ultra و S20e وهي التي ستكون ذات أقل مواصفات بينهم.

أما نسخة Ultra فهي الأكبر في كل شيء حجمًا ووزنًا وبطارية مع مميزات أكثر جودة في الكاميرات، وبالتالي فهي الأعلى سعرًا.

ويتوقع المحللون أن تكون خصائص الكاميرا في النسخ الثلاث متشابهة تقريبًا، حيث ستحتوي على عدسة أساسية بدقة 108 ميجابكسل، إلا أن نسخة Ultra ستأتي بتقريب بصري حتى 10 أضعاف ورقمي حتى 100 ضعف.

من حيث التصميم لن يكون هناك الكثير من التغييرات، فمن المرجح أن تأتي النسخ الثلاث بكاميرا أمامية في ثقب بمنتصف الشاشة على غرار جالكسي نوت 10، أما الكاميرات الخلفية فستكون في تصميم مستطيل والشاشة منحنية الأطراف، مع توقعات بإطلاق نسخة خاصة من Ultra، أما S20e فسيأتي بشاشة مسطحة غير منحنية.

من حيث المعالج فبالتأكيد الهاتف في نسخه الثلاث سيعمل بالمعالج الجديد من كوالكوم سناب دراجون 865 في الولايات المتحدة بينما الدول العربية ودول أخرى ستحصل على الهاتف بمعالج من سامسونج Exynos 990.

ذاكرة الوصول العشوائي (الرام) سوف تبدأ من 8 جيجابايت على الأقل، مع 256 جيجابايت لذاكرة التخزين الداخلية.

جالكسي S20e سيأتي ببطارية 3730 ميلي أمبير، وجالكسي S20 Plus سيأتي ببطارية 4300 ميلي أمبير، وأخيرًا نسخة بلس ألترا ببطارية 4900 ميلي أمبير.

وتشير التسريبات إلى أن سعر نسخة S20e سوف تبدأ من 800 دولار أمريكي، وبلس من 1000 دولار، والنسخة الأكبر بلس الترا سيبدأ سعرها من 1100 دولار أمريكي.

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