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“مفاجأة كبيرة”.. طريقة جديدة لإبعاد شبح الخرف

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت دراسة حديثة قام بها باحثون من جامعة ميشيغان الأمريكية أن أجهزة تحسين السمع تقلل من فرص الإصابة بالخرف.

وربطت الدراسة التي نشرت في مجلة غاما لأمراض الأنف، الأذن والحنجرة بين الخرف وضعف السمع، وقال أحد الباحثين المشاركين في الدراسة إن ضعف السمع يؤدي لعدم تفاعل الشخص مع المحيط، مما يساهم بإصابته بالقلق، الاكتئاب، مشاكل في المشي والسقوط.

بينما تساهم أجهزة تحسين السمع في تقليص احتمال الإصابة بالخرف، لأنها تعزز من خلال تقوية السمع عملية التواصل الاجتماعي، وقدرات الدماغ المعرفية.

يذكر أن الدراسة أكدت وجود شخص واحد من بين 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 65 و74 عاما في أمريكا يعاني من ضعف السمع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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