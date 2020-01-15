“مفاجأة كبيرة”.. طريقة جديدة لإبعاد شبح الخرف

أكدت دراسة حديثة قام بها باحثون من جامعة ميشيغان الأمريكية أن أجهزة تحسين السمع تقلل من فرص الإصابة بالخرف.

وربطت الدراسة التي نشرت في مجلة غاما لأمراض الأنف، الأذن والحنجرة بين الخرف وضعف السمع، وقال أحد الباحثين المشاركين في الدراسة إن ضعف السمع يؤدي لعدم تفاعل الشخص مع المحيط، مما يساهم بإصابته بالقلق، الاكتئاب، مشاكل في المشي والسقوط.

بينما تساهم أجهزة تحسين السمع في تقليص احتمال الإصابة بالخرف، لأنها تعزز من خلال تقوية السمع عملية التواصل الاجتماعي، وقدرات الدماغ المعرفية.

يذكر أن الدراسة أكدت وجود شخص واحد من بين 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 65 و74 عاما في أمريكا يعاني من ضعف السمع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية