منوعات

مطعم الجليد يجذب الزوار بطبقه الساخن

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح المطعم الجليدي الصيني الواقع في حديقة هاربين للجليد والثلج شمال شرق الصين في جذب العديد من الزوار يوميا.

ويتميز المطعم بأجوائه الرائعة وتصميمه الفريد من نوعه، فالغرف، الطاولات، الكراسي، الأطباق والأكواب صنعت من الجليد.

واستخدم مالك المطعم في بنائه مواد مركبة من الجليد والثلج، حيث قام بملء بالون ضخم مع هيكل الغشاء بالغاز ليأخذ الشكل المطلوب.

ومن ثم عمد على رش الجليد المركب على سطح البالون من أجل تشكيل طبقة جليدية بسمك 25 سم، ومن ثم قام بإزالة الغشاء لإكمال بناء الغرف الجليدية.

ويقدم المطعم طبق “هوه قوه” أو “الوعاء الساخن” في أجواء باردة للغاية، الأمر الذي أضفى على المطعم أجواء خاصة ومميزة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك