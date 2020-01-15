مطعم الجليد يجذب الزوار بطبقه الساخن

نجح المطعم الجليدي الصيني الواقع في حديقة هاربين للجليد والثلج شمال شرق الصين في جذب العديد من الزوار يوميا.

ويتميز المطعم بأجوائه الرائعة وتصميمه الفريد من نوعه، فالغرف، الطاولات، الكراسي، الأطباق والأكواب صنعت من الجليد.

واستخدم مالك المطعم في بنائه مواد مركبة من الجليد والثلج، حيث قام بملء بالون ضخم مع هيكل الغشاء بالغاز ليأخذ الشكل المطلوب.

ومن ثم عمد على رش الجليد المركب على سطح البالون من أجل تشكيل طبقة جليدية بسمك 25 سم، ومن ثم قام بإزالة الغشاء لإكمال بناء الغرف الجليدية.

ويقدم المطعم طبق “هوه قوه” أو “الوعاء الساخن” في أجواء باردة للغاية، الأمر الذي أضفى على المطعم أجواء خاصة ومميزة.

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