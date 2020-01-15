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سامر المصري يدخل الدراما السعودية للمرة الأولى

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الممثل السوري سامر المصري المشهور بدور أبو شهاب في مسلسل باب الحارة عن دخوله الدراما السعودية للمرة الأولى من خلال مشاركته في مسلسل ممجي.

وأكد المصري بأنه سيلعب دور أحد رجال المافيا، وبأن العمل الذي سيتم تصويره قريبا في جورجيا سيحمل إثارة وتشويق كبيرين.

وقال المصري أنه ينتظر حاليا عرض فيلمه الجديد الأسوياء الذي شارك فيه رفقة النجم بيرس بروسنان بطل سلسلة جيمس بوند.

يذكر أن النجم السوري يستعد للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل حرملك، حيث سيستمر بلعب الدور الذي أداه في الجزء الأول.

ومسلسل حرملك من تأليف سليمان عبد العزيز، وإخراج تامر إسحاق وبطولة سامر المصري، جمال سليمان، باسم ياخور، سلافة معمار، صفاء سلطان وغيرهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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