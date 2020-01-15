سامر المصري يدخل الدراما السعودية للمرة الأولى

أعلن الممثل السوري سامر المصري المشهور بدور أبو شهاب في مسلسل باب الحارة عن دخوله الدراما السعودية للمرة الأولى من خلال مشاركته في مسلسل ممجي.

وأكد المصري بأنه سيلعب دور أحد رجال المافيا، وبأن العمل الذي سيتم تصويره قريبا في جورجيا سيحمل إثارة وتشويق كبيرين.

وقال المصري أنه ينتظر حاليا عرض فيلمه الجديد الأسوياء الذي شارك فيه رفقة النجم بيرس بروسنان بطل سلسلة جيمس بوند.

يذكر أن النجم السوري يستعد للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل حرملك، حيث سيستمر بلعب الدور الذي أداه في الجزء الأول.

ومسلسل حرملك من تأليف سليمان عبد العزيز، وإخراج تامر إسحاق وبطولة سامر المصري، جمال سليمان، باسم ياخور، سلافة معمار، صفاء سلطان وغيرهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية