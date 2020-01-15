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تعرف على قصة بريطانية تفقد الوعي عندما تضحك

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصيبت الشابة البريطانية بيلي هودجسون بحالة مرضية نادرة تدعى الجمدة تجعلها تفقد الوعي عندما تضحك بشدة.

وقالت بيلي إنها تفقد السيطرة على جسدها عندما تصاب بهذه النوبة، وتصبح عاجزة عن الكلام والرد على الناس من حولها، ولكنها تكون واعية إلى حد ما لما يدور حولها.

وأثرت هذه الحالة على علاقة بيلي بأصدقائها، لأنها اضطرت للابتعاد عن الأصدقاء الذين يتمتعون بحس الفكاهة.

وبسبب هذه الحالة تخلت الشابة البريطانية عن حلمها في أن تكون ممرضة، وفي أن تدرس في الجامعة.

وأكد الأطباء أن حالة بيلي نادرة للغاية، ولا يمكن علاجها، ولكن يمكن الحد منها باستخدام بعض الأدوية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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