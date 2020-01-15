إطلاق سماعة رأس لاسلكية قابلة للطي

كشفت شركة سينهايزر الألمانية عن موديلين من سماعة رأس جديدة من نوع Over-Ear، وسيطلق على الموديلين HD 450 BT وHD 350 BT.

وتدعم السماعة الجديدة تقنية البلوتوث 5.0 وستعمل بشكل متوافق مع برامج ترميز الصوت كـAptX Low Latency وAptx وAAC.

وجاءت السماعة الجديدة بتصميم قابل للطي، وتتميز بدعمها للمساعد الصوتي لآبل وغوغل.

وزودت الشركة الألمانية السماعة ببطارية قوية تجعلها تعمل لمدة 30 ساعة متواصلة، قابلة للشحن من خلال توصيلها بمنفذ USB-C.

ويحتوي الموديل HD 450 BT على تقنية إلغاء الضوضاء، مما يساعد المستخدم على الاستماع للموسيقى في البيئات الصاخبة.

وستوفر الشركة الألمانية سماعتها الجديدة باللونين الأسود والأبيض.

يذكر أن سينهايزر ستطلق الموديل HD 450 BT بسعر 179 يورو، في حين سيبلغ سعر الموديل HD 350 BT 99يورو فقط.

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