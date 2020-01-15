شركة LG تطلق تلفزيونات متطورة

أماطت شركة LG الكورية الجنوبية اللثام عن تلفزيونات حديثة ومتطورة أطلقت عليها SIGNATURE 8K و NanoCell.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الأجهزة الجديدة بتقنية Al Picture Pro القادرة على التعرف على الوجوه، قراءة النصوص التي تظهر على الشاشة، وتحسين دقة العرض.

وتقنية Auto Genre Selection التي تطبق بشكل تلقائي إعدادات الصورة المثالية بناء على محتوى العرض لتقدم صورة أفضل ضمن 4 أنواع من المحتوى وهي الأفلام، الرياضة، القياسي، والرسوم المتحركة.

وتتميز التلفزيونات الجديدة بدعمها المساعد الصوتي لغوغل وأمازون، وخدمات Homekit وApple Air Play2 الإلكترونية.

وقال الشركة الكورية الجنوبية إن تلفزيونات NanoCell ستأتي بشاشات مقاس 65 و75 بوصة، في حين ستأتي تلفزيونات SIGNATURE 8K بشاشات OLED مقاس 77 و88 بوصة ودقة عرض 8K.

وتتميز تلفزيونات SIGNATURE 8K باحتوائها على معالجات Gen3 التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصورة والصوت، وبمعدل التحديث الذي يصل إلى 60 إطار في الثانية.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية لم تكشف عن موعد طرح الأجهزة الجديدة في الأسواق ولا سعرها.

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