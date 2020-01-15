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مايكروسوفت تطلق رصاصة الرحمة على “ويندوز 7”

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية عن إيقافها الدعم التقني لويندوز 7 اعتبارا من يوم أمس، مما يجعل مستخدمي هذا النظام معرضين لخطر هجمات قراصنة الإنترنت.

وأرسلت الشركة الأمريكية منذ عام مجموعة من التحذيرات لمستخدمي ويندوز 7، قالت فيها بأنها ستوقف إرسال التحديثات لهذا النظام.

وطلبت شركة مايكروسوفت من المستخدمين تحديث نظام التشغيل لنسخة أحدث في حال كانوا يمتلكون جهاز حاسوب لم يمضِ على شرائه أكثر من 3 سنوات، أو شراء جهاز حاسوب جديد.

ويعد نظام ويندوز7 أحد أكثر أنظمة التشغيل استخداما في العالم، ويعمل فيه بحسب آخر التقارير واحد من كل 4 أجهزة حاسوب في العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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