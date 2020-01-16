أعراض وعلاج لسعة النحل والدبابير في الأطفال

الأعراض

في معظم الحالات تكون الأعراض بسيطة،

عبارة عن ألم، أو إحمرار، أو تورم، أو حكة مكان اللسعة أو العضة التي غالبا ما

تنتهي خلال يوم.

في حالات بسيطة قد يكون الطفل لدية

حساسية من سموم تلك اللدغات، وتسمى حالة الحساسية التي تنتج عن لدغة النحل

بالإعوار، وتبدأ ظهور أعراض الإعوار بعد لدغة النحل للطفل مباشرة، وتتطلب حالة

الإعوار دخول المستشفى والإبقاء تحت إشراف طبي، وأعراض الحساسية كالآتي:

الشعور بالدوار، أو فقدان فى الوعى.

سرعه نبض القلب.

الإصابة بالصدمة، وانخفاض حاد في

الدورة الدموية.

صعوبة في التنفس، وتضخم في الحلق

العلاج

ابتعاد الطفل عن المكان الذى يكون فيه

النحل أو الدبابير لحمايته.

إزالة أجزاء الحشرة من جسم الطفل

بأصابع اليد فى أسرع وقت.

تطهير مكان اللدغة بالبيتادين أو

بالماء والصابون.

وضع الثلج على المنطقة المصابة.

استخدام مضادات الهيستامين بالجرعات

المناسبة للأطفال إذا كانت هناك حكة شديدة.

استخدام بعض المسكنات البسيطة

كالبارسيتامول إذا كان الألم شديد.

استخدام المضادات الحيوية اذا كان هناك

عدوى مكان الجرح

المصدر: كل يوم معلومة طبية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية