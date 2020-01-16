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هل سمعت بالشاي الأبيض.. إليك فوائده الكثيرة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت مجلة بريجيت الألمانية مقالا جديدا وضحت فيه الفوائد الكثيرة التي يحتوي عليها الشاي الأبيض الذي يعد واحدا من أندر أنواع الشاي.

وقالت المجلة الألمانية إن الصين هي الموطن الأصلي للشاي الأبيض، وإنه غني بالفيتامينات والمعادن.

وأكدت بريجيت احتواء الشاي الأبيض على فيتامين B1 الضروري لصحة الأعصاب، ومركب كاتيشين المضاد للأكسدة والبكتريا.

بالإضافة إلى ذلك فإن الشاي الأبيض يحتوي على مجموعة كبيرة من المعادن التي تدعم الأيض، وتساعد على النمو وبناء الدم كالحديد، الزنك، الكالسيوم والصوديوم.

وأشارت المجلة الألمانية للدور الكبير الذي يلعبه الشاي الأبيض بإنقاص الوزن بفضل احتوائه على البوليفنيولات التي تعمل على تقليل كمية الدهون المخزنة في الجسم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • أقرت أحد الممرضات الكوريات اللاتي امتنعن عن مواصلة العمل في أحد معامل الادوية بأوروبا في أحد مواقع التواصل ـ بأن هناك مؤامرة أوروامريكية مع منظمة حقوق الانسان بتطوير نوع جديد من الفيروسات وسيتم تجربته من خلال الادوية للاجئين المسلمين من الحروب سواء في سوريا أو اليمن أو ليبيا أو العراق أو الصومال أو الهند أو أندونيسيا أو الصين بأعتبارهم جنس بشري من العالم الثالث المتخلف والذي يصلح للتجارب الكيميائية سواء بالاسلحة أو الغذاء المهدرج أو الأدوية الجديدة !!!!
    وسبب هذا في خروج معظم العاملين والممرضات والباحثات الاسيوين من الدراسة أو العمل داخل مراكز التطور الدوائي والابحاث الجينية في أوروبا بسبب هذه العنصرية والاجرام ضد الانسانية

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