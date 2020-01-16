هل سمعت بالشاي الأبيض.. إليك فوائده الكثيرة

نشرت مجلة بريجيت الألمانية مقالا جديدا وضحت فيه الفوائد الكثيرة التي يحتوي عليها الشاي الأبيض الذي يعد واحدا من أندر أنواع الشاي.

وقالت المجلة الألمانية إن الصين هي الموطن الأصلي للشاي الأبيض، وإنه غني بالفيتامينات والمعادن.

وأكدت بريجيت احتواء الشاي الأبيض على فيتامين B1 الضروري لصحة الأعصاب، ومركب كاتيشين المضاد للأكسدة والبكتريا.

بالإضافة إلى ذلك فإن الشاي الأبيض يحتوي على مجموعة كبيرة من المعادن التي تدعم الأيض، وتساعد على النمو وبناء الدم كالحديد، الزنك، الكالسيوم والصوديوم.

وأشارت المجلة الألمانية للدور الكبير الذي يلعبه الشاي الأبيض بإنقاص الوزن بفضل احتوائه على البوليفنيولات التي تعمل على تقليل كمية الدهون المخزنة في الجسم.

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