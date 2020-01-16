مطعم يُحارب الأسئلة الغبية بـ”طريقة غير متوقعة”

اتبع “توماس دايز” صاحب أحد المطاعم في حي “إيست كولفاكس” الواقع في مدينة دنفر الأمريكية، أسلوبا مميزا في التصدي للأسئلة الغبية التي يطرحها الزبائن وذلك منذ افتتاحه المطعم في العام 1999.

حيث فرض غرامة على الفاتورة بقيمة 38 سنتا مقابل كل سؤال غبي يقوم أحد الزبائن بطرحه.

وقام أحد زبائن المطعم بنشر صورة لإحدى الفواتير التي أضيفت عليها غرامة سؤال غبي، الأمر الذي أكسب المطعم شهرة كبيرة في العالم.

وتساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن ماهية السؤال الذي طرحه المستخدم وصُنف كسؤال غبي.

يذكر أن تجربة الغرامة على الأسئلة الغبية انتقلت للمطاعم المجاورة، حيث اتبعها عدد من المطاعم في المدينة نفسها وفي عدة ولايات أمريكية أخرى.

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