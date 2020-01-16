حسين الجسمي ينعى سلطان عُمان بأغنية

أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي استعداده لطرح أغنية جديدة ينعى من خلالها السلطان العُماني الراحل قابوس بن سعيد، ويركز من خلالها على إسهاماته في نهضة عُمان في الفترة الأخيرة.

ونشر الفنان الإماراتي على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام مقطعا مصورا له وهو يعزف على آلة البيانو جزءا من هذه الأغنية، وعلّق على المقطع بالقول “رحم الله قابوسنا”.

وكتب كلمات الأغنية الجديدة صالح البريكي، وقام الفنان حسين الجسمي بتلحينها بنفسه.

الجدير بالذكر أن السلطان العُماني قابوس بن سعيد رحل عن الدنيا يوم الجمعة الماضي عن عم يناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

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