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حسين الجسمي ينعى سلطان عُمان بأغنية

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي استعداده لطرح أغنية جديدة ينعى من خلالها السلطان العُماني الراحل قابوس بن سعيد، ويركز من خلالها على إسهاماته في نهضة عُمان في الفترة الأخيرة.

ونشر الفنان الإماراتي على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام مقطعا مصورا له وهو يعزف على آلة البيانو جزءا من هذه الأغنية، وعلّق على المقطع بالقول “رحم الله قابوسنا”.

وكتب كلمات الأغنية الجديدة صالح البريكي، وقام الفنان حسين الجسمي بتلحينها بنفسه.

الجدير بالذكر أن السلطان العُماني قابوس بن سعيد رحل عن الدنيا يوم الجمعة الماضي عن عم يناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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