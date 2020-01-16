بالصور.. بريطاني يحوّل الجينز للوحات فنية

ساهمت الصدفة في تحويل البريطاني إيان بيري المعروف بدينيمو من موظف بمجال الإعلانات إلى فنان.

ففي أحد الأيام طلبت والدة إيان منه تنظيف غرفته وترتيبها، وأثناء قيامه بهذا الأمر وجد لديه مجموعة كبيرة من سراويل الجينز القديمة، ولاحظ جمال ألوانها وتنوعها، فقرر إنشاء لوحات فنية منها عوضا عن رميها.

ونالت اللوحة الأولى التي رسمها بالجينز رضا عائلته، مما دفعه على التخلي عن عمله والتفرغ لرسم اللوحات بالجينز، في مغامرة محفوفة المخاطر.

وبعد ذلك قام بصناعة العديد من اللوحات الفنية باستخدام المقص، الجينز القديم، والغراء، وعرضها للبيع في معارض البيع في السويد والولايات المتحدة الأمريكية.

وبالفعل نجح الشاب البريطاني في بيع عدد كبير من لوحاته، وجمع من خلالها مبلغا كبيرا من المال.

وأكد إيان امتلاكه 7 خزائن ممتلئة بسراويل الجينز القديمة، وهذا يعني امتلاكه لمجموعة كبيرة من المواد الأولية من أجل صناعة لوحات فنية جديدة.

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