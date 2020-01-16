إنستغرام يغضب المستخدمين بميزة جديدة

في إطار سعيها لوضع حد للصور والفيديوهات المعدلة أطلقت شركة فيسبوك المالكة لتطبيق إنستغرام ميزة إخفاء الصورة والفيديوهات التي تم تصميمها باستخدام برامج تعديل الصور كالفوتوشوب حتى لو كان المقصود فيها عملا فنيا وليس تزييف.

وتفاجأ العديد من أصحاب الحسابات على إنستغرام بإخفاء الصور الخاصة بهم باعتبارها معلومات مزيفة مع وجود خيار يتيح لهم معرفة الجهة التي قررت ذلك والسبب الذي دفعها لاتخاذ مثل هذا القرار.

واستخدمت إنستغرام في معرفة الصور المزيفة مزيجا من تقنيات التعرف على الصور والذكاء الاصطناعي، وبعد أن يتم تحديد الصور يتم عرضها على المستخدم البشري ليقرر إن كانت مزيفة أم لا.

ولم تكتفِ الشركة الأمريكية بإخفاء الصور، بل إنها منعت ظهورها في الأقسام العامة كصفحة الوسوم أو الإكسبلور، بالإضافة لوضعها إشارة على حساب الشخص لمعرفة إن كان المحتوى الذي ينشره مخالفا بشكل تلقائي.

وأبدى عدد كبير من محترفي التصوير والتصميم والفنانين امتعاضهم من هذه الميزة، واعتبروها مصدر تهديد لأعمالهم التي ينشرونها على إنستغرام.

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