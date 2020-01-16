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جديد شاومي.. فأرة لاسلكية بوزن 70 غراما

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة شاومي الصينية عن فأرة لاسلكية مميزة أطلقت عليها اسم Mi Portable.

وجاءت الفأرة الجديدة بتصميم خفيف من البلاستيك، وبلغ وزنها 70 غراما فقط دون احتساب وزن البطارية.

وستحتوي الفأرة الجديدة على مستشعر كهروضوئي، وستدعم الحركة السريعة والدقيقة DPI 1200.

وأكدت الشركة الصينية أن فأرتها الجديدة تدعم حتى 3 ملايين نقرة، كما تدعم الاتصال اللاسلكي بتردد 2.4 GH.

وستحتوي الفأرة على بطارية AA1 توضع بعد إزالة الجزء السفلي من الفأرة، وعلى زر مهمته تشغيل وإيقاف تشغيل الفأرة لتوفير طاقة البطارية في حال عدم استخدامها.

وستوفر الشركة الصينية فأرتها الجديدة باللونين الأسود والأبيض.

يذكر أن شاومي ستطلق الفأرة الجديدة في الأسواق الهندية حاليا على أن تطلقها خلال الفترة القادمة في باقي أنحاء العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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