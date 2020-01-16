جديد شاومي.. فأرة لاسلكية بوزن 70 غراما

كشفت شركة شاومي الصينية عن فأرة لاسلكية مميزة أطلقت عليها اسم Mi Portable.

وجاءت الفأرة الجديدة بتصميم خفيف من البلاستيك، وبلغ وزنها 70 غراما فقط دون احتساب وزن البطارية.

وستحتوي الفأرة الجديدة على مستشعر كهروضوئي، وستدعم الحركة السريعة والدقيقة DPI 1200.

وأكدت الشركة الصينية أن فأرتها الجديدة تدعم حتى 3 ملايين نقرة، كما تدعم الاتصال اللاسلكي بتردد 2.4 GH.

وستحتوي الفأرة على بطارية AA1 توضع بعد إزالة الجزء السفلي من الفأرة، وعلى زر مهمته تشغيل وإيقاف تشغيل الفأرة لتوفير طاقة البطارية في حال عدم استخدامها.

وستوفر الشركة الصينية فأرتها الجديدة باللونين الأسود والأبيض.

يذكر أن شاومي ستطلق الفأرة الجديدة في الأسواق الهندية حاليا على أن تطلقها خلال الفترة القادمة في باقي أنحاء العالم.

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