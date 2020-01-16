حاسوب يدعم شبكات الجيل الخامس من لينوفو

كشفت شركة لينوفو الصينية عن أول حاسوب يدعم شبكات الجيل الخامس أطلقت عليه اسم Yoga 5G.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Snapdragon 8cx-5G، و9 هوائيات تساعده على الاتصال بشبكات الجيل الخامس، ونظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز 10.

ويتميز الجهاز بوزنه الخفيف الذي يصل إلى 1.3 كغم، وسيحتوي على شاشة IPS قياس 14 بوصة تعمل بتقنية الدقة الفائقة FHD.

وتدعم الشاشة وظيفة الإدخال من خلال قلم لينوفو، كما تعمل بدرجة سطوع تصل إلى 400 نيت.

وزودت الشركة الصينية الجهاز الجديد ببطارية قوية تجعله يعمل لمدة 24 ساعة متواصلة في الشحنة الواحدة.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية ستطرح الحاسوب الجديد في الأسواق في الربيع القادم، ولكنها لم تقدم أي معلومات حول سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية