3 ‫وجبات خفيفة تساعدك على التخلص من نزلات البرد

أوضحت الرابطة الألمانية للتغذية أن هناك ثلاث وجبات خفيفة تساعد في التخلص من نزلات البرد بسرعة، لأنها تمد الجسم بالفيتامينات والعناصر الهامة لتقوية جهاز المناعة، كما أنها تتميز بمذاق مقبول لدى الكثيرين.، وهي:
1- رقائق الشوفان
يعتبر الزنك من العناصر الغذائية الهامة لعمل نظام المناعة، كما أنه يعزز من إنزيمات الجسم، ويعتبر الشوفان من أكثر المواد الغذائية المحتوية على عنصر الزنك.
2- الشوكولاتة الداكنة
أكدت دراسة بريطانية أن الشوكولاتة الداكنة تساعد في علاج السعال، لأن الثيوبرومين، وهو المادة الفعالة في الشوكولاتة، يساعد في التخفيف من حدة السعال، كما أن الشكولاتة بعد مضغها تشكل طبقة واقية على الأغشية المخاطية الحساسة بالحلق، وتجدر الإشارة إلى أنه كلما كان لون الشوكولاتة داكنا كان ذلك أفضل.
3- البرتقال
لعلاج نزلات البرد يتعين إمداد الجسم بالكثير من فيتامين سي الهام لتقوية جهاز المناعة، ويتوفر هذا الفيتامين بكثرة في ثمار الحمضيات، ولكن يجب توخي الحذر عند الإصابة بالتهاب الحلق، لأن البرتقال قد يعمل على تهييج الأغشية المخاطية في الحلق.
المصدر : الجزيرة نت
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