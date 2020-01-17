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“لوجيتك” السويسرية تطلق لوحة مفاتيح بوسائد للراحة

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أماطت شركة لوجيتك السويسرية اللثام عن لوحة مفاتيح مميزة سيطلق عليها اسم Ergo K860.

وجاءت لوحة المفاتيح الجديدة بتصميم مشابه لتصميم لوحة المفاتيح Surface، وتتميز باحتوائها على 3 طبقات ووسائد مرنة تساعد في تخفيف الضغط عن المعصم.

وتتشابه لوحة المفاتيح الجديدة مع لوحة مفاتيح آبل بالوصول السريع للمفاتيح، وتختلف عنها باحتوائها على تصميم اللمس الخفيف على المفاتيح.

وستعمل لوحة المفاتيح الجديدة بشكل متوافق مع أجهزة الماك، وستدعم الاتصال بـ3 أجهزة، حيث يمكن للمستخدم استعمالها للتحكم بهاتف محمول، حاسوب، وجهاز لوحي في وقت واحد.

بالإضافة إلى ذلك فإن لوحة المفاتيح الجديدة تدعم الاتصال اللاسلكي، والاتصال عبر البلوتوث.

يذكر أن الشركة السويسرية ستطرح لوحة المفاتيح الجديدة في الأسواق بسعر 130 دولارا أمريكيا، دون أن تكشف عن موعد طرحها في الأسواق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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