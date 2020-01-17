نجوم مهرجان فبراير 2020.. “عمالقة” الفن العربي

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان فبراير 2020 في الكويت عن أسماء الفنانين الذين سيحيون أيام المهرجان الذي يقام سنويا بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية في دولة الكويت، ويمتد من 6 وحتى 21 فبراير.

وسيحيي نجوم شركة روتانا أيام المهرجان من خلال الحفلات التي ستقام على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

وسيفتتح الفنان السعودي محمد عبده المهرجان يوم 6 فبراير، في حين سيحيي النجمان ماجد المهندس وأصالة نصري حفلة يوم 7 فبراير.

وأوكلت حفلة 13 فبراير لحسين الجسمي وبلقيس، أما حلفة 14 فبراير فستحييها نوال الكويتية ومطرف المطرف.

وسيحيي الفنان عبد الله رويشد والفنانة أنغام حفلة يوم 20 فبرير، أما الحفلة الختامية التي ستقام يوم 21 فبراير فسيحييها نبيل شعيل وراشد الماجد.

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