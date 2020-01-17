شاهد كيف حوّل رجل كندي عينه لكاميرا تصوير

حوَّل الكندي “روب سبنس” البالغ من العمر 47 عاما عينه اليمنى التي فقدها في طفولته أثناء لعبه ببندقية والده لكاميرا تصوير.

ففي العام 2008 قام روب بعملية إزالة لعينه اليمنى، ووضع مكانها عيناً صناعية صُمّمت من قبل شركة “فيل بوين” الرائدة في مجال صناعة الأطراف الصناعية، والتي تتخذ من مدينة تورنتو الكندية مقرا لها.

واحتوت العين الصناعية على غلاف من قسمين ودارة إلكترونية، بطارية قابلة للشحن، كاميرا فيديو، بالإضافة لجهاز لاسلكي.

وتتميز العين الصناعية بقدرتها على التقاط كل ما يراه روب، وتقوم بنقله لجهاز استقبال يمكن تسجيله أو تشغيله على شاشة أو تحميله على الإنترنت.

وتعمل العين الصناعية لمدة 30 دقيقة بالشحنة الواحدة، ومن ثم يجب على “روب” إعادة شحنها لاستخدامها مجددا.

الجدير بالذكر أن “روب سبنس” يملك عينين اصطناعيتين يقوم بالتبديل بينهما عند نفاد الشحن في إحداهما.

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