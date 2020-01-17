الفنانة ماجدة الصباحي ترحل بعد غياب طويل عن الأضواء

فجع الوسط الفني المصري برحيل الفنانة ماجدة الصباحي عن عمر يناهز 89 بعد صراع طويل مع المرض، وبعد غياب طويل عن الأضواء والساحة الفنية.

وأكدت نجلة الفنانة الراحلة غادة نافع أن والداتها توفيت في المنزل، وأنها لم تعانِ من أي حالة تستدعي نقلها للمستشفى.

وأكدت غادة أن تشييع والدتها سيكون من مسجد مصطفى محمود في القاهرة بعد صلاة الجمعة، على أن يوارى جثمانها الثرى في مقابر العائلة.

الجدير بالذكر أن ماجدة الصباحي من مواليد 6 مايو 1931، وبدأت مسيرتها الفنية في سن الـ15، وقدمت خلال مسيرتها الفنية مجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات الناجحة منها قيس وليلى، المراهقات، فجر، العمر لحظة، نسيت إني امرأة، وبلال مؤذن الرسول.

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