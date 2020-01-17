شركة روسية تطلق هاتفا ملائما لـ”الطقس الروسي”

كشفت شركة Mobile Inform Group الروسية عن هاتف ذكي جديد ملائم للبيئة الروسية وطقسها القاسي أطلقت عليه اسم MIG S6.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 450 ونظام تشغيل أندرويد 9.

وستحتوي شاشة الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، في حين تأتي دقة الكاميرا الخلفية 13 ميغا بيكسل.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 64 و128 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية لـ4 غيغا بايت.

وزودت الشركة الروسية هاتفها الجديد ببطارية مقاومة للبرد تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير.

وأكدت شركة Mobile Inform Group أن الهاتف الجديد يقاوم درجات الحرارة من ناقص 20 درجة وحتى 60 درجة مئوية، بالإضافة لتحمله السقوط على الأرضية الخرسانية من ارتفاع 1.2 متر، بالإضافة لتحمله تأثير الثلج والهزات الشديدة والغبار والمطر.

وقالت الشركة الروسية إنها تسعى لاستبدال نظام التشغيل الحالي بنظام تشغيل روسي.

يذكر أن الشركة الروسية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 1110 دولار أمريكي.

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