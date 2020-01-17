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بـ5 كاميرات.. “أوبو” تكشف مواصفات أحدث هواتفها

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة أوبو الصينية عن هاتف جديد بخمس كاميرات ومواصفات مميزة أطلقت عليه اسم OPPO F15.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Helio P70، ونظام تشغيل أندرويد 9 باي وواجهة Color OS 6.1.

وزودت الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.4 بوصة بدقة عرض 2400* 1080 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، وذاكرة داخلية بسعة 8 غيغا بايت.

أما بالنسبة للبطارية فستأتي بسعة 4000 ميلي أمبير، وستدعم خاصية الشحن السريع بقوة 20 واط.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق يوم 24 يناير الجاري في الهند بسعر 282 دولارا أمريكيا، على أن تطلقه لاحقا في باقي أنحاء العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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