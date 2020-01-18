الزوائد الجلدية حول الأظافر: أسبابها وطرق الوقاية منها

يعاني بعض الأشخاص من الزوائد الجلدية حول الأظافر، والتي غالباً ما

تحدث نتيجة جفاف الجلد وتقشره، بالإضافة إلى بعض الأسباب الأخرى التي تؤدي لظهورها.

تتسبب الزوائد الجلدية حول الأظافر في ظهر مزعج، كما يصعب التخلص

منها لتفادي الأضرار الناتجة عن إزالتها، ولكن يمكن الوقاية من هذه الزوائد ببعض

الطرق.

أسباب الزوائد الجلدية حول الأظافر

لنتعرف أولاً على أسباب الزوائد الجلدية حول الأظافر.

1- جفاف الجلد

عادةً ما يتسبب جفاف الجلد في تقشر الجلد حول الأظافر وتكوين الزوائد

الجلدية، وبالتالي تزداد فرص الإصابة بها في موسم الشتاء.

كما أنها تكون أكثر عرضة للجفاف عند الإستحمام بماء ساخن، حيث يتسبب

الماء الساخن في تخليص الجلد من الزيوت التي تساعد في ترطيبه.

وفي بعض الأحيان تؤدي المركبات القاسية المتوفرة في المنظفات

والصابون إلى جفاف الجلد وظهور الزوائد الجلدية.

2- التعرق الزائد

لا يقتصر ظهور الزوائد الجلدية على موسم الشتاء، بل يمكن أن تظهر حول

الأظافر نتيجة التعرق الزائد خلال موسم الصيف.

3- غسل اليدين المتكرر

يتسبب غسل اليدين المتكرر في تقشر الجلد حول الأظافر، وخاصةً عند

استخدام صابون يحتوي على مواد كيميائية، كما أن غسل الصحون يومياً باستخدام منظف

الصحون ودون ارتداء قفازات يسهم في ظهور الزوائد الجلدية.

4- الإفراط في استخدام مستحضرات العناية بالجلد

على الرغم من أهمية مستحضرات العناية بالأظافر والجلد، ولكن قد يؤدي

الإفراط في استخدامها إلى ظهور الزوائد الجلدية التي تسببها المركبات الكيميائية

المتوفرة بها.

فهناك مجموعة من المنتجات الغنية بالمركبات الكيميائية الضارة مثل

العطور والمراهم المضادة للبكتيريا، والمستحضرات التي تخفي عيوب الجلد، وكريمات

التقشير.

5- التعرض لأشعة الشمس الحارقة

تتسبب أشعة الشمس الضارة في الإصابة بحروق الشمس بأي منطقة بالجلد،

فيمكن أن تحدث في المنطقة المحيطة بالأظافر وتؤدي لظهور الزوائد الجلدية.

6- مص الأصابع

سبب اخر لظهور الزوائد الجلدية حول الأظافر، وهو عادة مص الأصابع،

وهذا ما يفسر انتشار هذه الزوائد بشكل ملحوظ لدى الأطفال الرضع نتيجة الإستمرار في

وضع الأصابع بالفم.

7- قضم الأظافر

أيضاً تؤدي عادة قضم الأظافر إلى ظهور الزوائد الجلدية حولها، حيث

يقوم الشخص بقضم المنطقة المحيطة بالأظافر أيضاً.

8- حساسية الجلد

يمكن أن تؤدي الحساسية تجاه بعض المواد إلى تقشر جلد ما حول الأظافر،

مثل ارتداء خواتم معدنية أو وضع بعض الإكسسوارات التي تسبب حساسية الجلد.

وستكون الأعراض الأولى عبارة عن احمرار وحكة في الجلد، ثم ظهور بعض

الحبوب مغطاة بالقشور.

9- اكزيما اليد

تعد الإكزيما من المشكلات الجلدية التي تسبب مجموعة من الأعراض مثل

الحكة والإحمرار وتقشر الجلد، ويمكن حدوثها في اليد مما يؤدي لظهور الزوائد

الجلدية حول الأظافر.

10- الصدفية

مشكلة جلدية أخرى يمكن أن تصيب الأصابع وتؤدي إلى تقشر الجلد في

مختلف المناطق ومنها منطقة ما حول الأظافر.

طرق الوقاية من الزوائد الجلدية حول الأظافر

تساعد بعض الطرق في الوقاية من ظهور الزوائد الجلدية حول الأظافر،

وتشمل:

استخدام مستحضرات خالية من المواد الكيميائية القاسية: يفضل اختيار

مستحضرات عناية بالجلد خالية من المركبات الكيميائية الضارة والعطور للحفاظ على

صحة الجلد وعدم تعريضه للمشاكل الجلدية المختلفة.

الحفاظ على ترطيب الجلد: وخاصةً المنطقة المحيطة بالأظافر، حيث أنها

تتعرض للجفاف في موسم الشتاء، ويجب وضع الكريم المرطب عليها لتفادي هذه المشكلة.

تجنب الماء الساخن: يتسبب الماء الساخن في تجريد الجلد من الزيوت

الطبيعية التي تحافظ على ترطيبه، وذلك ينصح بتجنب الماء الساخن أثناء غسل اليدين

أو خلال الإستحمام.

إرتداء القفازات أثناء إستخدام المنظفات: تحتوي كافة أنواع المنظفات

على مواد كيميائية ضارة بالجلد، ولذلك ينبغي إرتداء القفازات لوقاية الجلد من

أضرار هذه المواد.

إستخدام مناشف قطنية نظيفة: يجب التأكد من تجفيف أصابع اليد جيداً

بعد غسلها، وذلك باستخدام منشفة قطنية نظيفة وتجنب المناشف المصنوعة من ألياف

صناعية.

وضع واقي الشمس على أصابع اليد: يجب عدم نسيان وضع واقي الشمس على

أصابع اليد أيضاً قبل مغادرة المنزل.

الإبتعاد عن العادات الخاطئة: مثل قضم الأظافر أو مص الأصابع، فهذه

العادات تسبب أضرار صحية عديدة ومنها الزوائد الجلدية حول الأظافر.

الذهاب إلى الطبيب في حالة ظهور أي مشاكل جلدية: وذلك لمعرفة أسباب

هذه المشكلات والبدء في علاجها وتجنب المضاعفات الخاصة بها.

المصدر _ طب ويب

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