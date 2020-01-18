“سيروم فيتامين سي”.. فوائد جمالية وحماية لبشرتك

أكدت دراسة نشرت في بوابة الجمال الألمانية “هاوت.دي” الفائدة الكبيرة التي يمنحها سيروم فيتامين سي للبشرة.

وقالت الدراسة إن سيروم فيتامين سي يمنع تكون الميلانين مما يمنع ظهور البقع الداكنة على الوجه ويتوغل داخل البشرة ليقوم بتنشيط الكولاجين، مما يساهم بالحد من الندبات، ويعيد مرونة البشرة.

ويساهم سيروم فيتامين سي في تأخير ظهور التجاعيد في الوجه لأنه يحارب الجذور الحرة التي تؤدي لظهور هذه التجاعيد.

وللحصول على النتائج المرجوة أوصت بوابة الجمال الألمانية باستخدام سيروم سي بعد تنظيف البشرة من خلال وضع 3 إلى 5 قطرات منه وتوزيعها بشكل جيد على البشرة لكي تقوم بامتصاصها بشكل صحيح.

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