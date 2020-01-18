بيع عملة نادرة في بريطانيا بمليون جنيه أسترليني

اشترى مواطن بريطاني من هواة جمع العملات عملة نادرة عليها صورة الملك إدوارد الثامن يعود تاريخها للعام 1937 بمبلغ مليون جنيه أسترليني مما جعلها أغلى عملة بريطانية على الإطلاق.

وقالت ريبيكا مورجان رئيسة خدمات هواة جمع العملات إن العملة المباعة تعد من العملات النادرة التي تحظى باهتمام كبير في جميع أنحاء العالم.

وأكدت أنها سُكت عندما اعتلى الملك إدوارد الثامن العرش في العام 1936 رفقة 6 عملات أخرى، وكان من المقرر أن يتم تداولها في العام 1937.

ولكن تنازل الملك إدوارد الثامن عن العرش في ديسمبر 1936 ليتزوج الأمريكية واليس سيمسون أدى لإلغاء إنتاجها.

يذكر أن العملة المباعة مصنوعة من الذهب عيار 22 قيراط ويبلغ وزنها 7.98 غرام.

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