سوني تطلق مقبض كاميرا مُريح للإعلاميين

رفعت شركة سوني اليابانية النقاب عن مقبض كاميرا لاسلكي مناسب للإعلاميين والمدونيين.

ويتميز المقبض الجديد بتوافقه مع الإصدارات الجديدة من كاميرا سوني بدون مرآة داخلية، وإصدارات كاميرات Point and shoot، وسلسلة كاميرات Alpha 6000، RX100 VII، وRXO II.

وسيدعم المقبض ميزة التحكم اللاسلكي التي أطلقتها سوني مؤخرا وتتيح للمستخدم التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو.

بالإضافة لذلك سيدعم مقبض الكاميرا التكبير، وضبط زوايا الكاميرا، والتركيز بشكل سريع باتجاه المستخدم.

ومن الممكن أن يساعد المقبض الجديد المستخدم على التقاط صور ثابتة بدقة أكبر من خلال تحوله لحامل ثلاثي لمحاور الكاميرا.

يذكر أن الشركة اليابانية ستطلق المقبض الجديد في أمريكا الشمالية خلال شهر يناير الجاري بسعر 140 دولارا أمريكيا، على أن تطلقه لاحقا في باقي أنحاء العالم.

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