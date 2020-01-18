منوعات

“خبر سار” لمستخدمي واتساب

تم النشر منذُ 56 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قررت شركة فيسبوك الأمريكية التخلي عن فكرة إضافة الإعلانات لتطبيق التراسل الأشهر في العالم واتساب، وقامت بحل فريق العمل المكلف بهذا المشروع، وحذفت كل الشفرات البرمجية المتعلقة به.

وأكدت فيسبوك أنها لن تستخدم الإعلانات ضمن محادثات واتس آب أبدا، ولكنها قد تضعها بين القصص والحالات.

وأعلنت فيسبوك عند استحواذها على واتس آب في العام 2016 عدم نيتها استخدام الإعلانات في التطبيق، ولكن السياسة التي اتبعتها بعد ذلك جعلت هذا الأمر ممكنا، وبخاصة بعد أن بدأت بمشاركات بيانات مستخدمي واتس آب مع فيس بوك.

ودفعت سياسات فيسبوك مؤسسي التطبيق جان كوم وبراين أكشن لتقديم استقالتهما لرفضهما عرض الإعلانات في واتساب.

يذكر أن فيسبوك اختبرت عدة أفكار من أجل كسب أموال إضافية من واتساب كتقديم خدمة حجوزات لشركات الطيران، أو الحصول على عمولات من الدفع الإلكتروني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك