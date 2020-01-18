“خبر سار” لمستخدمي واتساب

قررت شركة فيسبوك الأمريكية التخلي عن فكرة إضافة الإعلانات لتطبيق التراسل الأشهر في العالم واتساب، وقامت بحل فريق العمل المكلف بهذا المشروع، وحذفت كل الشفرات البرمجية المتعلقة به.

وأكدت فيسبوك أنها لن تستخدم الإعلانات ضمن محادثات واتس آب أبدا، ولكنها قد تضعها بين القصص والحالات.

وأعلنت فيسبوك عند استحواذها على واتس آب في العام 2016 عدم نيتها استخدام الإعلانات في التطبيق، ولكن السياسة التي اتبعتها بعد ذلك جعلت هذا الأمر ممكنا، وبخاصة بعد أن بدأت بمشاركات بيانات مستخدمي واتس آب مع فيس بوك.

ودفعت سياسات فيسبوك مؤسسي التطبيق جان كوم وبراين أكشن لتقديم استقالتهما لرفضهما عرض الإعلانات في واتساب.

يذكر أن فيسبوك اختبرت عدة أفكار من أجل كسب أموال إضافية من واتساب كتقديم خدمة حجوزات لشركات الطيران، أو الحصول على عمولات من الدفع الإلكتروني.

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