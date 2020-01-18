جديد هواوي.. هاتف مميز ورخيص الثمن

كشفت شركة هواوي الصينية عن هاتف مميز ورخيص الثمن أطلقت عليه اسم P30 Lite New Edition.

وسيعمل الهاتف بمعالج Kirin 710 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 9Pie وواجهة EMUI.

وزودت الشركة الصينية هاتفها بشاشة عالية الدقة مقاس 6.15 بوصة، تحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، في حين ستكون الكاميرا الخلفية ثلاثية حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، والثالثة 2 ميغا بيكسل.

وبلغت مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 256 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كارت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فتبلغ سعتها 6 غيغا بايت.

وجاءت بطارية هذا الجهاز بسعة 3340 ميلي أمبير وتدعم خاصية الشحن السريع.

الجدير بالذكر أن هواوي أطلقت هاتفها الجديد في الأسواق البريطانية يوم 15 يناير الجاري بسعر 299 يورو، على أن تطلقه في باقي أنحاء العالم مع نهاية الربع الأول من العام 2020.

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