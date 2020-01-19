أبرز فواكه الشتاء وفوائدها

الليمون
– غني بفيتامين سي الذي يساعد على تقوية جهاز
المناعة لدى الفرد لمواجهة الأمراض والرشح
– غني بالألياف التي تحسن عمل الجهاز الهضمي.
– غني بالالياف، ما يؤدي إلى خفض الكولسترول
المرتفع.
– يلعب حمض الأسكوربيك دوراً حيوياً في تكوين
الكولاجين الذي يعتبر النظام الداعم للجلد ويساهم في مكافحة تلف الجلد الناجم عن
أشعة الشمس والتلوث
غريب فروت
– غني بالفيتامين سي والألياف التي تعزز مناعة
الجسم ووظائفه
– يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب مرض
السرطان بمختلف أنواعه
لكن يجب استشارة الطبيب إذا كان يتعارض
مع الأدوية التي يتناولها المريض
التفاح
– يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تحمي
الجهاز الهضمي من عسر الهضم، وتمنع حدوث الإمساك أو الإسهال.
– يحتوي التفاح على العديد من الفيتامينات المهمة
منها الفيتامين سي.
– تحتوي قشرة التفاح على نسبة عالية من البكتين،
الذي يُنظّم عملية الإخراج في الجهاز الهضمي، ويقي الجسم من الإصابة بالإسهال، أو
الإمساك.
الكيوي
– يحتوي على فيتامين سي الذي يرفع من مناعة الجسم
لمحاربة الأمراض.
– يساعد قشر الكيوي على التخلص من الإمساك.
– يقي من مشاكل الجهاز التنفسي المختلفة
والالتهابات المختلفة، بما فيها الربو
الكلمنتين والمندارين
– يحتوي على الفيتامين سي الذي يقوي جهاز المناعة.
– يحتوي على مادة الكاروتين المفيدة جداً لصحة
العيون.
– يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحافظ على نضارة
البشرة وتحارب السرطان.
الرمان
فاكهة غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي
من علامات الشيخوخة في البشرة وتكافح السرطان.
– غنية بالفيتامين سي التي تحمي الجسم من الأمراض.
– يساعد على مكافحة التهاب المفاصل وذلك بسبب خصائصه المضادة للالتهاب. تعدّ فوائد هذه الفواكه الشتوية علاجاً فعالاً لمحاربة الأمراض وتعزيز مناعة الجسم بفضل غناها بالعناصر الغذائية الأساسية للجسم.
المصدر: ويب طب
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