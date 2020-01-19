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أبرز فواكه الشتاء وفوائدها

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

الليمون

– غني بفيتامين سي الذي يساعد على تقوية جهاز
المناعة لدى الفرد لمواجهة الأمراض والرشح

– غني بالألياف التي تحسن عمل الجهاز الهضمي.

– غني بالالياف، ما يؤدي إلى خفض الكولسترول
المرتفع.

– يلعب حمض الأسكوربيك دوراً حيوياً في تكوين
الكولاجين الذي يعتبر النظام الداعم للجلد ويساهم في مكافحة تلف الجلد الناجم عن
أشعة الشمس والتلوث

غريب فروت

– غني بالفيتامين سي والألياف التي تعزز مناعة
الجسم ووظائفه

– يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب مرض
السرطان بمختلف أنواعه

لكن يجب استشارة الطبيب إذا كان يتعارض
مع الأدوية التي يتناولها المريض

       التفاح

– يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تحمي
الجهاز الهضمي من عسر الهضم، وتمنع حدوث الإمساك أو الإسهال.

– يحتوي التفاح على العديد من الفيتامينات المهمة
منها الفيتامين سي.

– تحتوي قشرة التفاح على نسبة عالية من البكتين،
الذي يُنظّم عملية الإخراج في الجهاز الهضمي، ويقي الجسم من الإصابة بالإسهال، أو
الإمساك.

الكيوي

– يحتوي على فيتامين سي الذي يرفع من مناعة الجسم
لمحاربة الأمراض.

– يساعد قشر الكيوي على التخلص من الإمساك.

– يقي من مشاكل الجهاز التنفسي المختلفة
والالتهابات المختلفة، بما فيها الربو

الكلمنتين والمندارين

– يحتوي على الفيتامين سي الذي يقوي جهاز المناعة.

– يحتوي على مادة الكاروتين المفيدة جداً لصحة
العيون.

– يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحافظ على نضارة
البشرة وتحارب السرطان.

الرمان

فاكهة غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي
من علامات الشيخوخة في البشرة وتكافح السرطان.

– غنية بالفيتامين سي التي تحمي الجسم من الأمراض.

– يساعد على مكافحة التهاب المفاصل وذلك بسبب خصائصه المضادة للالتهاب. تعدّ فوائد هذه الفواكه الشتوية علاجاً فعالاً لمحاربة الأمراض وتعزيز مناعة الجسم بفضل غناها بالعناصر الغذائية الأساسية للجسم.

المصدر: ويب طب

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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