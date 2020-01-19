أبرز فواكه الشتاء وفوائدها

الليمون

– غني بفيتامين سي الذي يساعد على تقوية جهاز

المناعة لدى الفرد لمواجهة الأمراض والرشح

– غني بالألياف التي تحسن عمل الجهاز الهضمي.

– غني بالالياف، ما يؤدي إلى خفض الكولسترول

المرتفع.

– يلعب حمض الأسكوربيك دوراً حيوياً في تكوين

الكولاجين الذي يعتبر النظام الداعم للجلد ويساهم في مكافحة تلف الجلد الناجم عن

أشعة الشمس والتلوث

غريب فروت

– غني بالفيتامين سي والألياف التي تعزز مناعة

الجسم ووظائفه

– يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب مرض

السرطان بمختلف أنواعه

لكن يجب استشارة الطبيب إذا كان يتعارض

مع الأدوية التي يتناولها المريض

التفاح

– يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تحمي

الجهاز الهضمي من عسر الهضم، وتمنع حدوث الإمساك أو الإسهال.

– يحتوي التفاح على العديد من الفيتامينات المهمة

منها الفيتامين سي.

– تحتوي قشرة التفاح على نسبة عالية من البكتين،

الذي يُنظّم عملية الإخراج في الجهاز الهضمي، ويقي الجسم من الإصابة بالإسهال، أو

الإمساك.

الكيوي

– يحتوي على فيتامين سي الذي يرفع من مناعة الجسم

لمحاربة الأمراض.

– يساعد قشر الكيوي على التخلص من الإمساك.

– يقي من مشاكل الجهاز التنفسي المختلفة

والالتهابات المختلفة، بما فيها الربو

الكلمنتين والمندارين

– يحتوي على الفيتامين سي الذي يقوي جهاز المناعة.

– يحتوي على مادة الكاروتين المفيدة جداً لصحة

العيون.

– يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحافظ على نضارة

البشرة وتحارب السرطان.

الرمان

فاكهة غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي

من علامات الشيخوخة في البشرة وتكافح السرطان.

– غنية بالفيتامين سي التي تحمي الجسم من الأمراض.

– يساعد على مكافحة التهاب المفاصل وذلك بسبب خصائصه المضادة للالتهاب. تعدّ فوائد هذه الفواكه الشتوية علاجاً فعالاً لمحاربة الأمراض وتعزيز مناعة الجسم بفضل غناها بالعناصر الغذائية الأساسية للجسم.

المصدر: ويب طب

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