الهند.. وفاة 10 أطفال بمرض مجهول في جامو وكشمير

مرض مجهول يضرب أطفال الهند

لقي 10 أطفال على الأقل مصرعهم، جراء إصابتهم بمرض مجهول، في منطقة ”جامو وكشمير“ الهندية، خلال الأسبوعين الأخيرين.

وحسب وسائل إعلام محلية، عانى بعض الأطفال في بلدة ”رامناغار“ في المنطقة، من أعراض صحية مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم، والقيء، وصعوبة التبول.

وصرح مسؤولون صحيون، للإعلام المحلي، بأن ”10 أطفال على الأقل كانوا يعانون من نفس الأعراض، لقوا مصرعهم في المنطقة، خلال الأسبوعين الأخيرين“.

وأضاف المسؤولون، أن 6 أطفال آخرين، تقل أعمارهم عن 4 سنوات، حالتهم حرجة، لمعاناتهم من الأعراض نفسها.

وتواصل فرق الصحة الهندية، البحث في المنطقة، حول أسباب هذا المرض المجهول، وماهيته.

