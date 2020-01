تطبيق تابع لـ آبل.. ريفلين رئيس دولة الاحتلال الصهيوني

هاكراخترق صفحة “الرئيس الإسرائيلي” على “ويكيبيديا” وغير محتواها [انترنت]

تفاجأ إسرائيليون، الأحد، بتعريف تطبيق “سيري” على هاتف “أبل” لرئيسهم رؤوفين ريفلين على أنه “رئيس دولة الاحتلال الصهيوني”.

وقالت القناة “12” الإسرائيلية إن مستخدمي الهاتف عندما سألوا “سيري” عن وظيفة ريفلين أجابهم التطبيق بأنه يشغل منصب “رئيس دولة الاحتلال الصهيوني”.

وخلف ذلك أصداء واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي ليتضح لاحقاً أن “قرصاناً” (هاكر)، اخترق صفحة “الرئيس الإسرائيلي” على “ويكيبيديا” وغير محتواها ما أفضى إلى “هذا الخلل المحرج”، بحسب المصدر ذاته.

و”سيري” هو مساعد شخصي ذكي، ومتصفح معرفي يعمل كتطبيق في هاتف “أبل”، ويساعد المستخدمين في البحث عن طريق تعليمات التشغيل الشفوية.

وعندما يسأل المستخدمون “سيري” عن شخصية عامة تكون الإجابة عادة وصف هذه الشخصية وفق تعريفها على “ويكيبيديا”.

وتبين أن “هاكر” باسم “The Arab Man”، اخترق عند الساعة الـ00:28 ت.غ، صفحة ريفلين على “ويكيبيديا” ليضيف التعريف الجديد، الذي تم تعديله بعد ذلك، بحسب القناة.

