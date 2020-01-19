“شيء من الأحلام”.. تعرف على أغلى 10 منازل في العالم

يسعى أثرياء العالم إلى امتلاك أفخم المنازل وأكثرها رفاهية، وأعدّ موقع “robbreport” قائمة بأغلى المنازل في العالم.

هو أغلى منزل في العالم وتبلغ مساحته 20 ألف قدم مربع، يتكون من 20 نوم و 30 حماما، إضافة إلى معرض للسيارات يتسع لـ 30 سيارة، كما يشمل خمسة حمامات سباحة ومسرح للأفلام يتسع لـ 36 مقعدا وملهى ليلي، يتمتع برؤية مذهلة من تصميم المهندس المعماري بول ماكلين، ويوجد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ويبلغ ثمنه 500 مليون دولار.

أحد أفخم وأجمل المنازل في العالم ويوجد في هونغ كونغ، يبلغ ثمنه 447 مليون دولار، تبلغ مساحته 5700 قدم مربع، يتكون من 4 غرف نوم فقط تم بناؤه في عم 1991 ويطل على خليج Deep Water ويبعد مسافة 10 دقائق بالسيارة عن الحي التجاري في هونج كونج.

يبدو وكأنه أحد المنازل في أفلام الخيال، يقع في فرنسا، تصميمه غريب ومختلف ويطلق عليه قصر الفقاعات بُني في عام 1975 وصممه المهندس المعماري أنتي لوفاج، وتم ترميمه في عام 2017 ويقدر ثمنه بـ389 مليون دولار، مساحته تبلغ 13 ألف قدم مربع ومكون من 10 غرف نوم والعديد من أحواض السباحة.

تبلغ مساحته 22 ألف قدم مربع، ويبلغ ثمنه 279 مليون دولار، يوجد في ولاية كولورادو الأمريكية، يحتوي على 72 غرفة ويوجد بداخله معرض سيارات يضم حوالي 55 سيارة كلاسيكية ومهبط طائرات عشبي يملكه حاليًا جون هيندريك مؤسس قناة ديسكفري.

مزرعة ضخمة في ولاية تكساس الأمريكية تقدر ثمنها بـ250 مليون دولار، مبنية على ما مساحته 65 ألف فدان، كان يملكها تي بون بيكينز والذي توفي العام الماضي عن عمر يناهز 91 عامًا، وأمضى 50 عامًا في بنائها تطل على النهر الكندي، تضم 4 منازل مبنية على 33 ألف قدم مربع، بها مطار خاص ومدرج بطول 6000 قدم، ومسرح سينما منزلي يتسع لـ30 مقعد، تضم أيضًا ملعب جولف وبيت حجري من طابقين.

يقع في ولاية كاليفورنيا بأمريكا، مكون من 60 غرفة، يعود تاريخ هذا المنزل إلى ثلاثينيات القرن الماضي، يملكه الآن الخبير المالي الأمريكي جاري وينك، اشتراه مقابل 94 مليون دولار في عام 2000 وأجرى عليه عملية ترميم استمرت لعامين، ويقدر ثمنه حاليًا بـ225 مليون دولار

يقع هذا العقار في ولاية كاليفورنيا أيضًا مساحته أكثر من 28 ألف قدم مربع، ويملك الملياردير الأمريكي ستيفن هنري، الرئيس التنفيذي لشركة Air Lease Corporation لتأجير الطائرات، تم تصميمه على شكل قصر إيطالي ويضم بيتاً خاصاً للضيافة بمساحة 5000 قدم مربع، ومنزلًا منفصلًا للسباحة ويقدر ثمنه بـ165 مليون دولار.

في 2017 كان معروضًا للبيع مقابل 175 مليون دولار، لكن لم يشتريه أحد، ويقدر ثمنه الآن بـ145 مليون دولار، يقع في نيويورك، وكان يملكه هنري فورد الثاني، يطل على واجهة شاطئية رائعة، المنزل الرئيسي فيه مساحته 20 ألف قدم مربع، تم تجديده في عام 2008 ويضم غرفة معيشة طولها 48 قدما و 12 غرفة نوم وملعب تنس وحوض سباحة، مالكه الحالي هو بريندا إيرل، واشترته في 2002.

اشترى الإعلامي ويليام زيف في عام 1985 قطعة أرض بمبلغ 5 ملايين دولار، وبنى عليها منزلًا من طابقين، وفي عام 2016 باعه بمبلغ 195 مليون دولار، واليوم يصل ثمنه إلى 137.5 مليون دولار، يقع في ولاية فلوريدا الأمريكية، ومسحته تصل إلى 62 ألف قم مربع ويضم 12 غرفة نوم واسعة جدًا، ومنزلين جانبيين.

هو عبارة عن أحد القصور الفاخرة في العاصمة البريطانية لندن وتعود ملكيته حاليًا لبيترا ايكلستون وريثة بيرني ايكلستون مالك الحقوق التجارية لبطولة سباقات الفورمولا ون، يصل ثمن المنزل أو القصر إلى 130 مليون دولار، مكون من 14 غرفة نوم، مع حمام سباحة على المستوى العالمي.

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