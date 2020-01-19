دراسة حديثة تكشف علاقة الكركم بأخطر أنواع السرطان

نشرت دورية نيوتريشنز دراسة جديدة أكدت دور الكركم في علاج مختلف أنواع السرطان، مما يفسح المجال أمام اعتماده كعلاج طبيعي عوضا عن العلاج الكيميائي.

وشملت الدراسة 12595 شخصا منهم 1924 شخصا مصابون بأنواع مختلفة من السرطان كسرطان الثدي، الرئة، الدم، والجهاز العصبي.

وأكدت الدراسة أن تناول جرعات مكثفة منه يساعد في الشفاء من السرطان وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من الإسهال والقيء الشديد.

وقال الباحثون إن الكركم يعمل على منع خلايا السرطان من التوالد والانتشار، مما يساعد مناعة الجسم على القضاء عليها، بينما يقوم العلاج الكيميائي بإضعاف مناعة الجسم، وفي حال لم ينجح في القضاء على السرطان يتوفى المريض.

يذكر أن للكركم فوائد طبية عديدة فهو يستخدم كعلاج للبدانة، التهاب المفاصل، والروماتيزم، وغيرها من الأمراض.

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