شركة Nyrius تطلق جهاز بث لاسلكي مُقاوِم لتداخل الإشارات

أطلقت شركة Nyrius جهازا لبث واستقبال إشارات الفيديو بدقة 1080 بيكسل أطلقت عليه اسم ARIES Pro Plus.

ويعد هذا الجهاز ترقية للإصدار ARIES Pro ويتميز بقدرته على إرسال إشارات بث لأي جهاز تلفاز يحتوي على منفذ HDMI أو جهاز عرض في قاعة مؤتمرات من مسافة 165 مترا.

وقالت Nyrius إن جهازها يتميز بسرعة الاستجابة التي تصل إلى 1 ميلي في الثانية، وبقدرته على إرسال الإشارة بتردد يتراوح ما بين 4.9 إلى 5.9 HZ، وعلى البث حتى بوجود حواجز كالجدران.

وأكدت شركة ARIES Pro أن جهاز البث الخاص بها سيكون قادرا على مقاومة تداخل الإشارات مع الأجهزة الأخرى التي تتصل لاسلكيا بتقنية واي فاي أو البلوتوث.

وسيدعم هذا الجهاز منفذ Mini-USB، وسيحتوي على كابل USB للطاقة.

يذكر أن ARIES Pro أطلقت الجهاز في الأسواق بسعر يصل إلى 299 يورو.

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