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إنستغرام تزيل زر IGTV لفشله في منافسة Tik Tok

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت منصة إنستغرام عن إزالتها للزر البرتقال IGTV بعد فشله في منافسة تطبيق TiK ToK.

وقال متحدث باسم إنستغرام إن الشركة الأمريكية حاولت من خلال زر IGTV تسهيل إنشاء محتوى IGTVوالوصول إليه، إلا أن المستخدمين كانوا يصلون للمحتوى من خلال تطبيقه، وقناة IGTV في إكسبلولر، وحسابات المشاهير.

وأكد المصدر ذاته أن عدد المستخدمين الذين يستخدمون زر IGTV قليل جدا، لذلك قرروا إزالته من المنصة لتبسيطها، وقال إن هدف الشركة إنشاء مكان مركزي لتحميلات الفيديو لتسهيل تجربة المبدعين ليكونوا قادرين على تحميل الفيديوهات القصيرة والطويلة.

يذكر أن أنستغرام أطلقت IGTV في يونيو 2018 وتم تحميله حتى الآن 7 ملايين مرة في حين تم تحميل منافسه تطبيق TiK ToK 1.15 مليار مرة خلال نفس الفترة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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