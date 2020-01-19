أُصيبت بالشلل.. لكنها حققت المستحيل يوم زفافها

تعرضت الأمريكية شانيل ويمبيش البالغة من العمر 36 عاما لحادث سير عام 2009 أدى لإصابتها بالشلل من عنقها للأسفل بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها نخاعها الشوكي.

وأكد الأطباء أن نسبة استعادة شانيل للقدرة على المشي لا تتعدى 3 % فقط، ولكن المرأة الأمريكية التي تعيش في ولاية ميريلاند أصرت على مخالفة توقعات الأطباء، من خلال العمل بشكل متواصل لكي تستعيد القدرة على المشي.

وبعد 5 أشهر من الحادث كانت شانيل قادرة على تحريك أصابع قدمها، ومن ثم بدأت بتدريبات مكثفة من أجل التعافي من الشلل.

وفي أبريل 2014 وقعت في حب برينان البالغ من العمر 40 عاما، وأعلنت خطوبتها في فبراير 2019 بعد أن تحسنت صحتها.

وبعد إعلان الخطوبة اتخذت شانيل قرارا بالسير في حفلة زفافها، وبدأت بتدريبات مكثفة لمدة ساعتين كل أسبوع من أجل تحقيق هذا الهدف.

وبالفعل نجحت شانيل في السير في حفلة زفافها مستعينة بعكاز واحد، في أمر بدا مستحيلا للأطباء عند وقوع الحادث.

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