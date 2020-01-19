جديد HP.. حاسوب يمكن تعقبه عند فقدانه

كشفت شركة HP الأمريكية عن حاسوب جديد ومميز يمكن تعقبه عند ضياعه أطلقت عليه اسم Elite Dragonfly G2.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالجات Intel Core i7, i5,i3، وستبلغ سماكته 1.6 سم ووزنه 1 كيلو غرام.

وسيأتي الحاسوب الجديد بشاشة IPS LED مقاس 13.3 بوصة بدقة 4K مزودة بقلم ذكي يتيح المجال للمستخدم للكتابة عليها.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب 1 و2 تيرا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 16 غيغا بايت.

وزودت الشركة الأمريكية حاسوبها الجديد بمودم Snapdragon X55 5G، منفذي USB-C، منفذ HDMI 1.4، ومنفذ USB 3.2 Gen.

ويتميز هذا الحاسوب بميزة التعقب التي تُمكِّن المستخدم من العثور عليه في حال ضياعه، وميزة Sure View Reflect التي تمنع المستخدمين من رؤية الشاشة عند الاستخدام.

يذكر أن الشركة الأمريكية لم تقدم أي معلومات حول موعد طرح الحاسوب الجديد في الأسواق وسعره.

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