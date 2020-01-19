أمريكي يعثر على كنز في وسادة مستعملة

تفاجأ الأمريكي هوارد كيربي بوجود كنز في الوسادة التي اشتراها من أحد متاجر التوفير في ولاية ميشغيان الأمريكية.

فبعد عدة أيام من استخدامها شعر هوارد الذي يعيش في مدينة أوسو بوجود شيء غير طبيعي في الوسادة، وطلب من زوجته فتح الوسادة.

وبالفعل قامت زوجته بفتح الوسادة ليتفاجأ الزوجان بوجود حزم نقدية بلغت قيمتها 43170 دولارا أمريكيا.

وعلى الفور اتصل الرجل الأمريكي بالمتجر من أجل أن يتعرف على مالك الوسادة السابق لإعادة الأموال إليه رغم أن المحامين أكدوا أن المال من حقه، ويستطيع الاحتفاظ به.

وبالفعل تم العثور على حفيد مالك الوسادة الذي يدعى كيم فوث نيوبيري، الذي أكد عدم معرفته بوجود هذا المبلغ الضخم داخل الوسادة، وقال إنه كان سيحرق الوسادة لولا أنه وجد متجرا يشتريها منه.

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