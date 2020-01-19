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أمريكي يعثر على كنز في وسادة مستعملة

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأ الأمريكي هوارد كيربي بوجود كنز في الوسادة التي اشتراها من أحد متاجر التوفير في ولاية ميشغيان الأمريكية.

فبعد عدة أيام من استخدامها شعر هوارد الذي يعيش في مدينة أوسو بوجود شيء غير طبيعي في الوسادة، وطلب من زوجته فتح الوسادة.

وبالفعل قامت زوجته بفتح الوسادة ليتفاجأ الزوجان بوجود حزم نقدية بلغت قيمتها 43170 دولارا أمريكيا.

وعلى الفور اتصل الرجل الأمريكي بالمتجر من أجل أن يتعرف على مالك الوسادة السابق لإعادة الأموال إليه رغم أن المحامين أكدوا أن المال من حقه، ويستطيع الاحتفاظ به.

وبالفعل تم العثور على حفيد مالك الوسادة الذي يدعى كيم فوث نيوبيري، الذي أكد عدم معرفته بوجود هذا المبلغ الضخم داخل الوسادة، وقال إنه كان سيحرق الوسادة لولا أنه وجد متجرا يشتريها منه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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